Armi come i vaccini | von der Leyen suona la sveglia all' Ue per incrementare la produzione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un question time molto incentrato sulle politiche di difesa e la dotazione delle spese militare, dossier centrali dopo l'invasione russa in Ucraina e la prospettiva, purtroppo mai scongiurata, di un allargamento del conflitto. Ieri, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha fatto il punto alla Camera, durante il momento settimanale dedicato alle interrogazioni. «Dopo il vertice di Vilnius - ha osservato - la percentuale di spesa per la difesa del 2% del PIL non è un punto di arrivo ma di partenza e l'Italia continua a spendere sempre meno, cosa che non mi rende felice: nel 2020 la spesa è stata dell'1,59%, nel 2021 dell'1,57%, nel 2022 è scesa all'1,51%, nel 2023 all'1,46. E nel 2024 scenderà probabilmente ancora». Questo, dunque, il quadro sulle risorse dedicate. Quanto alle necessità di maggiori investimenti nel comparto, Crosetto porta a sostegno delle proprie argomentazioni il ...