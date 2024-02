Arezzo | dal Consiglio Comunale del 29 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le interrogazioni La prima interrogazione è stata presentata dal consigliereAlessandro Caneschi che ha chiesto un’assemblea pubblica, alla presenza anche dei tecnici di Nuove Acque, per dare informazioni puntuali sul progetto di rifacimento delle fognature in via Romana e sul cronoprogramma dei relativi lavori. “La riunione potrebbe tenersi nei locali del centro di aggregazione sociale San Marco”. L’assessore Marco Sacchetti ha replicato che “anche per informare su eventuali situazioni di criticità, abbiamo già incontrato il primole associazioni di categoria e i rappresentanti del comitato di via Romana. A tutti sono stati illustrati i lavori del secondo stralcio che sono comunque organizzati per contenere i disagi per la popolazione e le attività economiche. Non dimentichiamo che le opere saranno funzionali a risolvere problemi ...