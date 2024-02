Arduino sceglie HWG Sababa per valutare la cyber-resilience del prodotto Opta

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 febbraio 2024)è leader mondiale nell’hardware e nel software open-source, con milioni di sviluppatori in tutto il mondo. L’ecosistemaè scelto per abilitare progetti IoT, Industria 4.0, AI e machine learning sull’edge nei settori automazione, building automation, smart agriculture e molti altri ancora. Come parte integrante del go-to-market di, un micro-PLC con funzionalità Industrial IoT,si è attivata per verificare ogni aspetto di sicurezza del suo, cercando il miglior player sul mercato in grado di effettuare un Penetration Test eladel sistema. Dopo un’analisi delle proposte ricevute da vari provider disecurity, HWGè emersa come l’opzione preferita ...