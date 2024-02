Archiginnasio d’oro a Prodi | Fratelli d’Italia dice no Ecco le motivazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Bologna, 29 febbraio 2024 - Sono passate appena 24 ore dalla proposta del sindaco Lepore di conferire a Romanol'd'oro e già c'è chi si mette di mezzo. La delibera, votata in Giunta, deve passare in Consiglio Comunale con i due terzi, ma oggid'Italia fa sapere che si opporrà. I motivi del 'no' did'Italia "Ancora una volta - dicono i consiglieri di FdI - Lepore si comporta da padre padrone, anche quando si tratta di attribuire l'd'oro a Romano. Se veramente avesse voluto proporre in maniera condivisa questo riconoscimento, allora avrebbe consultato anche i gruppi di minoranza del consiglio comunale. Non avendolo fatto, è ovvio che abbia perso l'ennesima occasione per costruire un dialogo in città. Dunque nel pieno rispetto ...