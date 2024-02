Arbitro Doveri | “Credibilità passa da aspetto fisico e abbigliamento Commettere errori non è un problema”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Ladi un, tra le altre cose, dalla presentabilità, ovvero. Le occhiaie che arrivano al mento certamente non desteranno professionalità in chi lo vede. L’ideale sarebbe una bella giacca, ma soprattutto avere uncurato nel dettaglio, la barba, i capelli, e avere un viso estremamente riposato”. Lo ha detto l’Danieledi Roma in un webinar organizzato dall’Aia a Lissone e rivolto ai giovani arbitri: “C’è anche il tema della relazione: una bella stretta di mano dà l’impressione di unsicuro e pronto. Poi inizia la partita: accade qualcosa, decido. Nella vita di tutti i giorni 3-4-5 secondi non sono niente, in campo sono una vita. Una ...