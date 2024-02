Big match in Serie B tra Grifoni e Audax Sant’Angelo. In C1 c’è il derby Montemarciano-Jesi, in C2 la stracittadina di Ancona tra Mantovani e Verbena. Nel ... (vallesina.tv)

Arbitri Serie A: Lazio-Milan a Di Bello, Napoli-Juve per Mariani. Tutte le designazioni: L`Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 27ª giornata.calciomercato

Pogba, Serie A, Ronaldo e Liverpool: le ultimissime: Squalifica di 4 anni per lo juventino. Gli Arbitri della 27a giornata. CR7 squalificato per un gestaccio in campo. Perdite record per i reds ...corrieredellosport

Calcio, gli Arbitri del prossimo turno: Inter - Genoa a Ayroldi, Feralpisalo' - Sampdoria a Cosso: Per il Genoa, in campo lunedì 4 marzo alle 20.45 sul campo dell'Inter, ci sarà il sig. Ayroldi di Molfetta, assistenti Del Giovane e Mastrodonato, quarto uomo Giua. Al Var i sigg. Paterna e Doveri ...telenord