Arabia Saudita sempre più vicina al tennis | il ranking ATP sponsorizzato dal PIF

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una questione di affari. L’più interessata a espandere i propri interessi nell’ambito sportivo e dopo gli investimenti nel calcio, nella F1, in MotoGP e nella Dakar, l’obiettivo è il. Come riportato nelle ultime ore, il Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano della corona, ha annunciato un’importante partnership con ATP, senza rivelare l’entità economica dell’accordo. Di cosa si tratta? IlATP, che settimanalmente viene aggiornato, avrà la denominazione PIF ATP. Una collaborazione con il massimo circuito internazionale maschile che non si limiterà solo a questo. Il fondo avrà un’attività di partnership anche con i tornei di Indian Wells, Miami, Madrid, Pechino, con le Nitto ATP Finals di Torino e le Next Gen ...