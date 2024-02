Apple non produrrà auto elettriche

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – . Un progetto durato più di dieci lunghi anni e che ha richiesto investimenti per svariati miliardi, tuttavia per lanon ci sono i presupposti per produrre un’elettrica, le scommesse del futuro sono ben altre e decisamente più ambiziose. Il marchio della mela morsicata vira gli investimenti

In un documento di supporto ai clienti, l'azienda ha spiegato perché questo metodo casalingo non solo non funzionerebbe ma rischierebbe di peggiorare la ... (fanpage)

Tim Cook: “L’IA di Apple aprirà nuovi orizzonti”: Apple non è solita fare proclami sui prodotti (o servizi) che lancerà in futuro. Ma per l'intelligenza artificiale è stata fatta un'eccezione. Tim Cook, amministratore delegato dell'azienda di ...repubblica

iOS 18 sarà davvero un aggiornamento epocale: dite addio agli "Apple ID"!: Apple avrebbe intenzione di pensionare completamente il nome “Apple ID” per riferirsi al profilo he gli utenti utilizzano per accedere ai propri servizi e per attivare gli account. Non è chiaro il ...tech.everyeye

Negli USA la domanda di Apple Vision Pro è crollata: finito l'effetto novità: In attesa di capire se Apple Vision Pro arriverà in Italia, dagli Stati Uniti arrivano notizie non positive per il computer spaziale della società di Cupertino. Secondo quanto riferito, infatti, la ...tech.everyeye