Antonella Di Massa | si apre la pista dell’omicidio | ecco perché

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Si aprono nuovi scenari sulla morte diDi, la 51enne scomparsa da Casamicciola il 17 febbraio scorso e ritrovata cadavere ieri dagli inviati della trasmissione “Chi l’ha visto?”.: vediamo nei dettagli cosa è successo.Leggi anche:Di, il corpo della donna ritrovato dagli inviati di Chi l’ha visto? Sil’ipotesi “omicidio” Dal primo esame medico-legale infatti il corpo «non avrebbe segni apparenti di violenza». Ma i dottori hanno trovato anche delle ecchimosi. Compatibili con una caduta, ma anche con delle percosse. Per questo, anche se sulle prime si è ipotizzato il suicidio, adesso la procura di Napoli non esclude l’omicidio. Anche, dettaglio non di poco conto per gli inquirenti, nonostante ...