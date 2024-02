Anticonformista da sempre Il Giornale è nel nostro dna

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sallusti, Porro e Feltri dialogano sui primi 50 anni de ile sull'identità di una testata ancora oggi "nel mirino" per la sua capacità di andare contro corrente. "Siamo nati anticonformisti, continueremo a esserlo"

Cristiana Capotondi è Margherita Hack in "Margherita delle stelle": quando e dove vedere il film: Il film offre uno sguardo avvincente e toccante sulla celebre astrofisica, a partire dalla sua infanzia, passando per gli anni di giovinezza vissuti come ragazza libera e Anticonformista ... ricoprono ...alfemminile

MFW. Musica, arte e moda da Francesca Liberatore: La stilista Francesca Liberatore, sempre in bilico tra performance artistica e sfilata di moda, per la prossima stagione fredda, ha accolto il suo pubblico nel tempio milanese della musica classica ...affaritaliani

Enrico Coveri, un libro celebra il re dei colori. L’omaggio di Firenze: Colore, paillettes, stampe, innovazione sono le parole che definiscono il suo stile, giocoso e Anticonformista ... nelle industrie di Firenze e Prato fino al successo parigino, sempre scanditi ...ilsole24ore