Anticipazioni Terra amara | Sermin e Betul in guerra per Colak

(Di giovedì 29 febbraio 2024) AYaman eArcan si ritroveranno l'una contro l'altra, come si evince dalledella soap opera turca. Tutto partirà quando la cugina del defunto Demir metterà gli occhi su Hasmet, il ricco proprietario terriero che è rientrato a Cukurova dopo aver scontato una pena di quasi vent'anni in carcere per aver assassinato degli uomini.si convincerà che l'uomo sia interessato a lei, ignorando, però, chesi sia invaghito di sua figlia. Quest'ultima, ad un certo punto, dopo aver accettato di essere la legale di Hasmet, diventerà anche la sua fidanzata, soprattutto perché avrà paura delle reazioni violente dell'uomo. Poco dopo, quandoscoprirà che la figlia ha ...

Terra Amara torna in onda di stasera 29 febbraio con i nuovi episodi su Canale 5. Ci stiamo avvicinando alla fine per l’amata serie turca, che al termine della ... (optimagazine)

Terra Amara Anticipazioni 1° Marzo 2024: Hakan perde terreno!: Grande interesse quello dimostrato dai telespettatori verso quella che sarà la prossima puntata di Terra Amara. Ecco che cosa accadrà Venerdì 1° Marzo 2024. Terra Amara: le Anticipazioni del 1° Marz ...msn

Terra Amara, Anticipazioni 1° marzo 2024 (anche in prima serata): Fikret e Cetin in pericolo a Beirut: Fikret e Cetin si trovano a Beirut per indagare su Mehmet e, grazie alle notizie apparse su alcuni giornali francesi, sono riusciti a scoprire la sua vera identità. Ma proprio quando stanno per ...tvblog

Anticipazioni di Terra Amara della puntata di stasera, giovedì 29 febbraio: Nella puntata di Terra Amara in onda stasera 29 febbraio in prima serata, Çolak si presenta alla villa degli Yaman con una proposta di affari per Züleyha, ma Mehmet-Hakan lo trova in casa e lo caccia ...tvserial