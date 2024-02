Anticipazioni Amici 23 puntata 3 marzo 2024 | eliminato e chi va al Serale

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Penultima registrazione di23 oggi, giovedì 29 febbraio. Il pomeridiano sta per volgere al termine e si concluderà definitivamente martedì 5con l'ultima registrazione dellache sarà trasmessa domenica 10. I posti alsono 15; ciò significa che nelle ultime puntate per due allievi dell'attuale edizione dovrà interrompersi la propria avventura ad un passo dalla fase finale del talent di Maria De Filippi. Ayle è sempre più preoccupato: di recente è stato riammesso nella Scuola da Anna Pettinelli e teme di non avere la possibilità di conquistare l'ambita maglia d'oro. Tuttavia si è detto soddisfatto per i risultati raggiunti la scorsa settimana in cui ha ricevuto anche i complimenti da Fabrizio Moro per l'interpretazione. Nicholas Borgogni, sempre più a rischio per il ...