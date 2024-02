Anticipazioni Amici 23 | 3 marzo 2024 | ospiti | eliminazioni | maglie del serale

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Domenica 3andrà in onda, dalle ore 14 su Canale 5, una nuova puntata di23. Gli allievi sono davvero ad un passo dal. Proprio per questo motivo, durante questo nuovo appuntamento potrebbe accadere di tutto. Ricordiamo infatti che gli allievi sono diciassette ed i posti alsono solo quindici. Due dei ragazzi verranno senz’altro eliminati mentre gli altri conquisteranno la tanto ambita maglia d’oro. Forse una di queste importanti decisioni verrà proprio presa nella puntata di domenica? Probabile. Puntata in cui, in ogni caso, non mancheranno nemmeno gli, le gare, le esibizioni e tutte le solite emozioni a cui i cantanti e i ballerini ci hanno abituato in questi mesi. Ma se proprio non riuscite ad attendere domenica per guardare la puntata su ...