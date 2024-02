Anteprima Chianti Lovers | i 10 migliori assaggi secondo il Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un’intera giornata all’insegna di un’iconica denominazione toscana. Alla Fortezza dal Basso a Firenze, l’eventoè arrivato alla nona edizione. Una manifestazione che ha visto 100 aziende mettere a disposizione più di 200 etichette a un pubblico di giornalisti italiani e internazionali, operatori del settori, ma anche appassionati e curiosi. In degustazione le nuove annate ancora non uscite in commercio delle diverse zone per avere un primoo dei nuovi vini. Tra le diverse referenzeate, abbiamo fatto una piccola selezione delleetichette. I 10dell'evento Badia di Morrona -I Sodi del Paretaio 2023 Più di ottant’anni di storia e di produzione vitivinicola. Badia di Morrona è un complesso ...