Anno bisestile | anno funesto? Cosa si nasconde dietro il 29 febbraio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) 292024- Un giorno che non c’è, quello del 29. O che almeno, non c’è sempre, ma solo una volta ogni quattro anni. Eppure, quello che è semplicemente un metodo risolutorio ad un problema matematico, si è fatto, nel corso degli anni, carico di superstizioni e presagi, tant’è che “” è un’etichetta che non facciamo fatica a ricordare. Il nome,, è dal latino “Bis sexto die”, ossia il secondo sesto. Per i Romani il sesto era il sestultimo giorno di, bi-sestile è quindi il secondo sesto. Perché l’? Siamo abituati a dire, per convenzione, che unduri 365 ...