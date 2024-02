Andrea scopre il segreto di Agnese | ma l' ex moglie ne custodisce un altro

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Siamo alle battute finali di Doc – nelle tue mani 3. Stasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda la penultima puntata del medical drama made in Italy con Luca Argentero. A breve si scoprirà qual è il grande(in realtà sono due) che nascondee se il suo cuore batte ancora per lei. Ebbene sì, sembra che tra Fanti e Giulia non vada benissimo. “Doc – Nelle tue mani 2”, anticipazioni e clip esclusiva della serie con Luca argentero X ...