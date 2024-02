Andrea Bossi ucciso per soldi | ecco come sono stati scoperti i due amici ventenni

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La scena del crimine non ripulita, il prelievo con il bancomat della vittima a poche ore dal delitto, il tentativo di rivendere i gioielli rubati. Tutti gli errori dei dueche la sera del 26 gennaio scorso hannol'amiconel suo appartamento di Cairate (Varese)

Douglas Carolo e Michele Caglioni sono stati arrestati per l'omicidio di Andrea Bossi a Cairate (Varese). Secondo la Procura di Busto Arsizio, i due avrebbero ... (fanpage)

Andrea Bossi , 26 anni, è stato ucciso nella notte tra il 26 e il 27 gennaio nella sua casa di Cairate, in provincia di Varese, da due ragazzi di 20 e 21 anni ... (news.robadadonne)

Omicidio di Andrea Bossi, attesa per l'interrogatorio: dalla voce dei due giovani arrestati la risposta ai perché ancora da chiarire: elementi utili a fare definitivamente chiarezza su quanto sia accaduto quella notte nell’appartamento di Andrea Bossi a Cairate. Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire tutta la serata di Douglas ...varesenoi

Chi sono Douglas Carolo e Michele Caglioni, i due ragazzi fermati per l’omicidio di Andrea Bossi a Cairate: Si chiamano Douglas Carolo e Michele Caglioni i due ragazzi fermati per l’omicidio di Andrea Bossi a Cairate, nel Varesotto: ecco chi sono e come sono stati incastrati dagli investigatori. Sembra che ...tag24

Chi sono Douglas Carolo e Michele Caglioni, i due ragazzi fermati per l’omicidio di Andrea Bossi: Si chiamano Douglas Carolo e Michele Caglioni, i due ragazzi fermati per l'omicidio di Andrea Bossi a Cairate: ecco chi sono.tag24