Andrea Bossi ucciso da due amici durante un festino | “Volevano rubargli anelli | bracciali e denaro contante”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Svolta nelle indagini sull’omicidio di, il ragazzo di 26 anni ammazzato barbaramente il 26 gennaio scorso nella sua casa di Cairate, vicino Varese. I colpevoli sarebbero due suoiventenni, con i quali probabilmente intratteneva una “relazione sentimentale”, che avrebbero perso la testa perché desiderosi di impossessarsi dei soldi e dei gioielli di.Leggi anche: Antonella Di Massa, si apre la pista dell’omicidio: ecco perché I due ragazzi arrestati con l’accusa di omicidio si chiamano Douglas Carolo, 20 anni di Samarate, e Michele Caglioni, 21 anni di Cassano Magnago, entrambi al momento disoccupati. Uno dei due era già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti. Sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Varese e della Sezione operativa della Compagnia di Busto ...

Desideravano soltanto i suoi soldi e per questo lo hanno ucciso . Due ragazzi di ventanni, che gravitavano nelle amici zie della vittima. Sono due i presunti ... (leggo)

Douglas Carolo e Michele Caglioni sono stati arrestati per l'omicidio di Andrea Bossi a Cairate (Varese). Secondo la Procura di Busto Arsizio, i due avrebbero ... (fanpage)

Andrea Bossi ucciso per i soldi e i gioielli: chi sono i due indagati: Sono due ventenni residenti nel Gallaratese, a Cassano e a Samarate, i due giovani arrestati ieri notte in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare: sono i sospettati per l'omicidio di Andrea ...primasaronno

Cairate, i presunti assassini di Andrea hanno usato il suo bancomat e venduto i suoi gioielli: Sono molti gli elementi che hanno permesso agli inquirenti di risalire a Douglas Carolo, 20 anni e Michele Caglioni di 21 anni, i due italiani amici della vittima, ritenuti gli autori del suo omicidio ...laprovinciadivarese

Omicidio di Andrea Bossi, i cellulari e le scarpe sporche di sangue: ecco come gli investigatori sono arrivati a Douglas Carolo e Michele Caglioni: Si chiamano Douglas Carolo e Michele Caglioni i due giovani ventenni arrestati ieri nella zona di Gallarate dai carabinieri di Varese per l'omicidio di Andrea Bossi, avvenuto a Cairate (Va) la sera ...milano.repubblica