Ancora grane per Vannacci | querelato da Paola Enogu | le frasi del generale nel libro

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024)problemi per ilRoberto. Dopo il caso sulle spese sostenute quando era addetto militare italiano a Mosca e l’indagine della Procura di Roma per istigazione all’odio razziale, spicca anche un fascicolo d’indagine per diffamazione aperto dopo la querela sporta daEgonu, nota campionessa di pallavolo della Nazionale azzurra. Ad anticipare la clamorosa notizia il quotidiano «La Nazione», che ha spiegato che al centro della querela ci sono delleprese nel volume “Il mondo al contrario”. Scopriamo insieme di cosa si tratta, di seguito tutti i dettagli. Leggi anche: Chi è davvero Roberto, dal curriculum allechoc del: quello che nessuno dice Il...