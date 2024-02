Anche nel 2024 la disinformazione non russa Report Atlantic Council

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “Nella guerra della propaganda, la Russia rimane fortemente impegnata a condurre information operation in tutto il mondo, giocando una partita di lunga durata per superare qualsiasi unità tra gli alleati dell’Ucraina e continuare fino a quando l’Ucraina non perderà la sua volontà di combattere”. È quanto scrivono gli analisti del Digital Forensic Research Lab dell’nel rapporto “Undermining Ukraine: How Russia widened its global information operations in 2023” pubblicato oggi. Le sanzioni occidentali applicate dopo l’aggressione dell’Ucraina iniziata il 24 febbraio di due anni fa hanno impedito alla Russia di raggiungere il pubblico europeo tramite i suoi media statali (nonostante alcuni tentativi riusciti di aggirare le limitazioni, specialmente in Europa). E così, nel secondo anno di guerra, Mosca ha modificato le sue information ...