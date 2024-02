America’s Cup Giovanile e Femminile | ufficializzati gli equipaggi di Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Cagliari, 29 febbraio 2024 – Comunicati oggi a Cagliari, presso la sede del challenger italiano alla 37esima Coppa America, i nomi dei giovani e delle ragazze che prenderanno parte, rispettivamente, alla UniCredit YouthCup (17 – 26 settembre) e alla Puig Women’sCup (5 – 13 ottobre). Per quanto riguarda l’(che, come per i giovani, sarà selezionato su base giornaliera nei giorni di regata), le veliste convocate sono: Giulia Conti (timoniera), Margherita Porro (timoniera), Maria Vittoria Marchesini (timoniera), Giovanna Micol (trimmer), Maria Giubilei (trimmer), Giulia Fava (trimmer) e Alice Linussi (trimmer). La squadra, ancora suscettibile di variazioni ed eventuali aggiunte, comprende: Guido Gallinaro (timoniere), Gianluigi Ugolini (timoniere), ...