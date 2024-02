America’s Cup apre alle donne | prima volta storica a Barcellona | le convocate di Luna Rossa per le regate femminili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024)si sta preparando per partecipare allaCup. Il sodalizio italiano sarà impegnato nella prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, che andrà in scena nelle acque ditra agosto e settembre 2024. Ad aprire le danze sarà la Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo degli sfidanti tra i ragazzi dello skipper Max Sirena, Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e Orient Express: chi vincerà guadagnerà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. A fare da contorno alla manifestazione sono state istituite, per lanella, due competizione di categoria: una riservata ai giovani (uomini) e una. La Puig Women’s ...