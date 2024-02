Ambiente | via al progetto “Catania Respira” con 2500 nuovi alberi in città

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 Domani, venerdì 1 marzo, alle ore 10,30, all’incrocio tra Corso Indipendenza e via IV Novembre, il sindaco Enrico Trantino e l’assessore al verde Salvo Tomarchio illustreranno il”, un piano già nella fase realizzativa che prevede la messa a dimora di, uno per ogni bambino nato nel 2023. In linea con l’approccio delle Green City, attraverso la rigenerazione dei sistemi urbani, con particolare riferimento alle infrastrutture verdi multifunzionali e alla biodiversità, l’iniziativa prevede anche il coinvolgimento degli esercizi commerciali dellae la partecipazione dei componenti della “Consulta comunale del Verde”.

Si chiama ‘Steam in Minecraft’, è organizzato da ‘Maker Faire Rome – The European Edition’ (evento promosso dalla Camera di Commercio di Roma) e Maker Camp in ... (ildenaro)

Basilicata: via libera a progetti per fognatura e depurazione con fondi PNRR: Gli interventi, candidati con successo da Acquedotto Lucano e Egrib, riguardano l'attivazione del depuratore consortile ad Acerenza, il sistema di trattamento terziario per gli impianti di depurazione ...trmtv

Favara, sorpresi a gettare rifiuti per strada, denunciati due cittadini: I Carabinieri hanno, inoltre, accertato che la via cittadina era diventata luogo di abbandono di rifiuti domestici, hanno segnalato l’area al Comune e all’Agenzia Regionale per la Protezione ...grandangoloagrigento

Cos'è il greenhushing cos'è e perché è rischioso: Fino a poco tempo fa le imprese non esitavano a fare promesse in favore dell'Ambiente, annunciando pubblicamente di voler ... approvata dal Parlamento nel gennaio 2024 e in attesa del via libera ...repubblica