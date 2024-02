Amadeus | «Il momento che ha cambiato tutto»

Lo showman all'Adnkronos: "Proteste per Geolier? Una brutta pagina, è vergognoso" Il bilancio di Sanremo 2024 "è un bilancio storico ". E' un Fiorello provato ... (sbircialanotizia)

Inizio turbolento per Amadeus . La finalissima del Festival di Sanremo edizione 74, la quinta e ultima da lui condotta, comincia con una sonora contestazione ... (liberoquotidiano)

Sanremo: Amadeus , in questo momento penso solo a seconda stella Inter Sanremo (Imperia), 11 feb. (LaPresse) – Il ciclo di Amadeus a Sanremo è giunto al ... (sportface)

Amadeus contro la stampa: “Cerca sempre il cavillo per distruggere. A Sanremo mi hanno salvato gli ascolti”: Amadeus ha quindi allargato il campo ... di colpire il Festival per attirare su se stessi un’attenzione e una visibilità”. Inevitabile il momento dei voti alle sue cinque edizioni: “Gli ultimi due ...tvblog

Sanremo 2025 senza Amadeus, provocazione di Lucio Presta: “Cimiteri pieni di…”: Sanremo 2025 e la corsa al nuovo presentatore: la Rai appare in ambasce Amadeus, dopo aver ricoperto il ruolo di conduttore e di direttore artistico del ...lanostratv

Amadeus: “Certa stampa cerca sempre il cavillo per distruggere. A Sanremo mi hanno salvato gli ascolti”: Amadeus: "Spesso c’è in alcuni il desiderio di trovare il problema, come se questo grande successo desse fastidio". Sulle proteste: "Sanremo attira l’attenzione di gruppi, associazioni e comitati che ...tvblog