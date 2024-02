“Altro che Fashion Week | sembra il carnevale di Rio” | commento al veleno dell’ex Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Non le manda di certo a dire, l’ex protagonista dilancia parole alsulladi Milano. Lo sfogo spiazza. Sono passate solo poche ore dalla fine della, il grande evento che ogni anno si tiene a Milano e che coinvolge non solo tantissimi modelli e stilisti italiani e internazionali, ma anche influencer e volti dello spettacolo che non perdono mai l’occasione di essere presenti ai tanti eventi della settimana.foto Mediaset Infinity -cityrumors.itEppure, qualcuno nonpensarla proprio allo stesso modo, ci riferiamo in particolare ad un volto che il pubblico conosce molto bene. Il motivo della sua popolarità è da riferirsi alla partecipazione di alcuni anni ...