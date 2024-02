Alto Adige Inverno complessivamente mite e umido

Tragedia in Alto Adige . Una Valanga si è staccata nel pomeriggio a Racines di Dentro, in Sudtirol, travolgendo tre persone. Il bilancio provvisorio è un morto ... (leggo)

Il Veneto , e in particolare Vicenza, si ritrovano a fronteggiare le conseguenze di un'alluvione che, sebbene ricordi in quantità d'acqua i disastri passati ... (abruzzo24ore.tv)

La vacanza di un gruppo di scialpinisti tedeschi si è trasformata in una tragedia, sulle piste da sci di Racines, in Alto Adige , a causa del distacco di una ... (ildifforme)

Suicida in diretta su Tik-Tok, l'angoscia del padre: "Togliete quel video dal web": BOLOGNA. Matteo Plicchi ribadisce la richiesta di giustizia per il figlio Vincent, morto suicida in diretta su Tik-Tok dopo essere stato vittima di cyberbullismo e chiama in causa il social network ...altoadige

Ben Gvir, 'fermare la fornitura di aiuti umanitari a Gaza': (ANSA) - TEL AVIV, 29 FEB - La fornitura di aiuti umanitari ai palestinesi facilitata dall'esercito israeliano mette in pericolo i soldati. Lo ha detto il ministro della Sicurezza nazionale israeliano ...altoadige

Eurocamera, Putin responsabile penalmente della morte di Navalny: (ANSA) - BRUXELLES, 29 FEB - Vladimir Putin ha personalmente la responsabilità penale e politica per la morte del suo più forte avversario: Alexei Navalny. Lo dice l'Eurocamera in una risoluzione ...altoadige