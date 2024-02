Alonso | la sfida infinita A 42 anni incanta ancora Ma l’Aston Martin arranca

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dice che diciannove piloti su venti inizieranno questo campionato del mondo sapendo di poterlo vincere. Fernandosembra accelerare con il pessimismo, ma poi sapremo che come sempre l’asturiano le proverà tutte per regalarci un altro guizzo, un numero, l’ennesima lezione di classe. A 42, e ne compirà uno in più a fine luglio, appena dopo Spa, il campione spagnolo può permettersi il lusso di non dovere fare calcoli. E di insegnare ai robotici epigoni del Circus cosa significhi metterci il cuore quando tutto sembra partoribile da un algoritmo, pure al volante di un bolide. La sua Astonè chiamata a un ulteriore salto di qualità, dopo avergli garantito già otto podi nella passata stagione. "Abbiamo anche possibilità di vincere", ha dettoalla presentazione della vettura, riferendosi ...

LIVE Jastrzebski Wegiel-Piacenza 3-0, Champions League volley 2024 in DIRETTA: emiliani travolti, polacchi in semifinale: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League maschile di pallavolo tra i polacchi dello Jastrzebski ...oasport

Bayern Monaco, non solo Xabi Alonso: sfida al Barcellona per il post Tuchel: La partita è ancora aperta, ma ciò che è certo è che Thomas Tuchel alla fine della stagione non guiderà più il Bayern Monaco. Con il momento fatto di tanti ...footballnews24

F1 Ferrari, Hamilton svela retroscena: "Accordo top secret". Clamoroso Schumacher: "Vettel in Mercedes": Arriva direttamente da Lewis Hamilton una nuova rivelazione sull'accordo con la Ferrari mentre in ottica mercato piloti a sganciare la bomba ci pensa Ralf Schumacher secondo Vettel vuole tornare in F1 ...sport.virgilio