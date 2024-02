Almeno 24 morti in un naufragio di migranti al largo del Senegal

Gaza , 29 febbraio 2024- Continua l’assedio di Israele su Gaza . Secondo le ultime news di oggi, 29 febbraio 2024, almeno 70 persone sono state uccise in un ... (ilfaroonline)

Hamas denuncia che più di 70 palestinesi sono stati uccisi e 250 feriti in un attacco israeliano contro persone in attesa di aiuti alimentari vicino a ... (open.online)

Strage Gaza, Israele spara sulla folla in fila per gli aiuti: oltre 100 morti. Hamas: «Negoziati a rischio». Gli Usa: incidente grave: Lo ha detto il portavoce militare sull'incidente in cui, secondo fonti sanitarie citate da Afp, ci sono stati Almeno 50 morti e oltre 100 feriti (70 morti e 250 feriti secondo Hamas). «Nell'incidente ...ilmattino

