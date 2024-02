Almeno 24 morti in un naufragio al largo del Senegal

Hamas denuncia che più di 70 palestinesi sono stati uccisi e 250 feriti in un attacco israeliano contro persone in attesa di aiuti alimentari vicino a ... (open.online)

Bangladesh, violento incendio in un palazzo residenziale a Dhaka: 43 morti, decine di feriti: Almeno 43 persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ... Il ministro della Sanità, Samanta Lal Sen, ha confermato il tragico numero di morti dopo aver visitato il Medical College Hospital, un ...tag24

Incendio in un palazzo in Bangladesh, decine di morti: Un primo bilancio parla di Almeno 43 morti e 40 feriti. Le autorità: il rogo è divampato in un ristorante e si è propagato in tutto l’edificio ...rsi.ch

Bangladesh: incendio in palazzo residenziale, Almeno 40 morti: Almeno 43 persone sono morte e decine sono rimaste ferite nell'incendio di un edificio di sette piani in un quartiere elegante della capitale del Bangladesh, Dhaka. “Finora, 43 persone sono morte nell ...tg.la7