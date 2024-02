Allevamenti e smog. La soluzione di Maganetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Gli escrementi degli animali, additati spesso come uno dei fattori inquinanti, possono essere sfruttati per produrre carburante assolutamente bio. È la lezione dellaSpedizioni spa, società che opera nella logistica e che è da sempre molto attenta alle questioni ambientali. In modo lungimirante, una decina di anni fa, ha deciso di investire in studi e ricerca per capire quali potessero essere i carburanti ecologici in grado di poter abbassare l’impatto ambientale di una flotta alimentata con combustibili "convenzionali". "È incominciato tutto nel 2014 – spiega Matteo De Campo, ad dellaSpedizioni -, quando la Iveco ha incominciato a parlare “seriamente” di mezzi di trazione alternativa. Immediatamente abbiamo incominciato ad effettuare degli studi in tal merito e siamo arrivati pronti nel 2016, quando sono stati immessi sul ...