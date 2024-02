All' esame della Sec OpenAi e le comunicazioni di Altman

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La Securities and Exchange Commission sta esaminando leinterne dell'amministratore delegato di, Sam, nell'ambito di un'indagine volta a stabilire se gli investitorisocietà siano stati ingannati. L'autorità di regolamentazione, la cui indagine non è stata resa nota in precedenza, sta cercando di ottenere documenti interni di funzionari e direttori di, attuali e precedenti, e ha inviato un mandato di comparizione aa dicembre, scrive Bloomberg che cita il Wsj. Ciò ha fatto seguito alla decisione del consiglio di amministrazione di, a novembre, di licenziarecome amministratore delegato e di estrometterlo dal consiglio di amministrazione. In quell'occasione, i consiglieri avevano affermato che ...