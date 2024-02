Allerta meteo rossa e arancione per rischio idraulico domani venerdì 1 marzo | le regioni coinvolte

Bologna, 29 febbraio 2024 – allerta meteo arancione e gialla in Emilia Romagna per piene di fiumi e corsi minori e frane fino alla mezzanotte del 1° marzo. Ad ... (ilrestodelcarlino)

meteo Biella: weekend di pioggia intensa: I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna Allerta meteo presente. Venerdì: cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge ...primabiella

Torna il maltempo: Allerta meteo di codice giallo per pioggia in provincia di Grosseto: Grosseto. Un nuovo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore è stato emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale. La vigilanza riguarderà, per l’intera ...grossetonotizie

Forte pioggia sulla città di Bari, allagato il sottopasso La Rotella nella zona industriale: disagi al traffico: A comunicarlo è la Polizia Locale in un'Allerta su Telegram. Disagi, dunque, per gli automobilisti in una giornata caratterizzata dall'Allerta gialla per il maltempo emessa dalla Protezione Civile ...baritoday