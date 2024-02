Allerta meteo gialla | tornano pioggia | temporali e neve Le previsioni per i prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano – Dopo una breve tregua durata meno di 24 ore su Milano e la Lombardia è tornata la. E ledicono che durerà almeno tre. Tanto che a partire dalle 18 di domani venerdì 1 marzo è stata attivata l’per rischio idrogeologico sulle province di Milano, Varese, Como e Lecco. Fiumi sotto osservazione Per questo il Centro Operativo Comunale (Coc) di Milano della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Sempre per quanto riguarda i corsi d’acqua, osservato speciale è anche il tratto mantovano del fiume Secchia, interessato da un’onda di piena, che però – avverte il Centro di Monitoraggio rischi Naturali della Lombardia – non dovrebbe ...