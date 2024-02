All’Ars la riforma degli Enti Locali | Pillitteri DC | “Plauso al deputato Abbate per il grande lavoro svolto”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Monreale – La Prima Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il disegno di legge sullanell’Isola. Si tratta di un passaggio importante per adeguare Comuni e amministrazioni siciliane agli standard nazionali ed europei. A evidenziarlo è il consigliere comunale monrealese Flavioche passa in rassegna la, fortemente voluta dal (Monrealelive.it)

Comuni, Tantillo: “Dall’Ars importanti novità per valorizzare il ruolo dei Consiglieri”: "L'introduzione della figura del Consigliere supplente, che subentra nel caso di nomina ad assessore di un altro componente dell'assemblea, rappresenta una novità assoluta così come è di grande rileva ...ilsicilia

Ars, altra lite in maggioranza: stavolta per l’ospedale di Siracusa. Carta: «Non previsti fondi per la struttura»: Ad agitare però le acque è, ancora una volta, un problema all’interno della maggioranza. A pensarci è stato Giuseppe Carta, deputato dell’MpA e presidente della commissione Ambiente e territorio, che ...meridionews

Ars, La Vardera nominato capogruppo di ‘Sud Chiama Nord’: PALERMO – Ismaele La Vardera è stato nominato capogruppo all’Ars di Sud Chiama Nord, subentra a Matteo Sciotto, che lascia la guida dei parlamentari dopo essere stato eletto deputato-segretario nell’u ...livesicilia