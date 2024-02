Allarme degli 007 Lo zar vuole inquinare le elezioni europee

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’intelligence italiana "ha già rivolto l’attenzione su quegli eventi che nel prossimo futuro saranno suiscettibili di catalizzare campagne informative contro gli interessi nazionali, tra cui ledi giugno e la presidenza italiana del G7". Così la relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza elaborato dal Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (Dis), presentato ieri a Roma. "Nel 2024 – osserva l’ambasciatrice Elisabetta Belloni, che dirige il Dis dal 2021 – 76 Paesi saranno chiamati a votare. È quindi intuitivo il rischio di interferenze e di condizionamento dei processi elettorali attraverso minacce ibride". Come si è ben visto in molte occasioni, compreseamericane del 2016. "Anche nel 2003 – dice infatti la relazione, che mostra l’ampiezza del lavoro fatto dai nostri servizi di ...