Algeria | ufficiale | Vladimir Petkovic è il nuovo ct

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “La Federazione calcistica algerina ha raggiunto un accordo definitivo con l’allenatore bosniacoper guidare nazionale di calcio”. Così la Federcalcio algerina sui propri canali social ha presentato ilallenatore della nazionale maggiore., ex allenatore di Lazio e Svizzera, arriverà indomenica e terrà una conferenza stampa lunedì, precisa la nota. L’, reduce dalla cocente eliminazione dalla Coppa d’Africa in un girone decisamente agile, comprendente Angola, Burkina Faso e Mauritania, aveva bisogno di una svolta nella guida tecnica, visto che rimane una delle top del calcio africano e che ha sempre avuto dalla sua parecchi talenti a tenere alto l’orgoglio del proprio paese.dovrà essere ...

