Alex | condanna ridotta alla mamma La difesa | Incapacità totale di mente

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Ci troviamo difronte a una imputata disturbata mental. Sono stati sentiti ben otto professionisti nel corso del primo grado, i quali tutti indistintahanno detto che si trattava di unadi". Così l’avvocato difensore Luca Maori ha commentato la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che ha confermato ladi Katalin Bradacs per l’omicidio volontario del figliodi appena due anni avvenuto il 1° ottobre 2021 a Po’ Bandino di Città della Pieve. Escludendo l’aggravante della premeditazione hanno ridotto la pena della ex ballerina ungherese, da 20 a 16 anni di carcere, disponendo che Bradacs dovrà essere collocata per almeno tre anni in una casa di cura e custodia in carcere, così come era già stato stabilito nella sentenza ...