Alessandra Todde e 'la determinazione nuorese'

(Di giovedì 29 febbraio 2024) AGI - "Anche quando le situazioni sembrano difficili e la nostra campagna lo era - noi avevamo una spaccatura all'interno del centrosinistra, un'altra candidatura (quella di Renato Soru, ndr) che sicuramente non ci ha aiutato - ci abbiamo creduto e questaci ha portato al risultato. E questa". La neo presidente della Regione Sardegna,, vincitrice delle elezioni in Sardegna, rende omaggio, in un'intervista ad Agorà su Raitre, alla sua città, Nuoro, e ha parole di grande tenerezza e affetto per sua mamma Francesca. "Mia madre è il motivo per cui sono rientrata in Sardegna", spiega, che ha lasciato la Sardegna a 17 anni, dopo il liceo, per andare a studiare all'università a Pisa. "Ha 86 anni e una donna con un carattere ...