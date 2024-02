Al via la Formula 1 2024 in Bahrain in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di ripartenza per lacon il GP delsu Skye insu NOW. Da mercoledì 28 febbraio a sabato 2 marzo, appuntamento incon il primo appuntamento della stagione: il Gran Premio del. Mercoledì, si entra subito nel vivo, con la conferenza stampa … L'articolo proviene dain TV.

Federica Masolin via da Sky Sport Formula 1 dopo tantissimi anni: svelato dove rivedremo l’amatissima conduttrice . Federica Masolin è una delle giornaliste ... (sportnews.eu)

Davide Valsecchi con Federica Masolin e la squadra di SkySportF1 Davide Valsecchi fuori da Sky. Con la partenza della nuova stagione di Formula 1, al via ... (davidemaggio)

La Regione blinda la Via del Mare. De Berti: «Dialogheremo con i sindaci»: «Già quella prima Via» ricorda De Berti «aveva Formulato diverse e importanti prescrizioni, che devono essere rispettate. Il definitivo deve essere vagliato dal Cipess e dovrà rispettare tutte le ...tribunatreviso.gelocal

WEC 2024 al via, occhi puntati su Valentino Rossi: dove vedere la gara in Qatar: Una nuova stagione di Formula 1 è ormai ai blocchi di partenza (qui le gare ... Nello stesso weekend prende il via una nuova stagione del FIA WEC. Il primo appuntamento del Campionato Mondiale ...auto.everyeye

Horner scagionato, mondiale parte e Red Bull sorride. Liberty Media, voci interesse per acquisto di MotoGP e Superbike: Pronti via, il Mondiale di Formula 1 accende i suoi motori. E lo fa dopo aver diradato - almeno per ora - i dubbi su Chris Horner, team principal della Red Bull dominatrice delle ultime stagioni. Il..motori.ilmessaggero