Affitto casa | le grandi città dove rende di più da Genova a Firenze

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sale il rendimento dell’della, che diventa un investimento sempre più redditizio. È quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio studi del gruppo Tecnoaggiornata al primo semestre del 2023, nella quale, per un bilocale di 65 mq, si rileva un rendimento annuale medio del 5,2 per cento nelle. Un valore in continua crescita, salito secondo il report di 10 punti percentuali negli ultimi 10 anni, che fa il paio con l’aumento dell’acquisto degli immobili per investimento. L’analisi sul rendimento della locazione Stando all’analisi del franchising di agenzie immobiliari, infatti, le compravendite immobiliari realizzate a scopo di locazione sono state nella prima metà dell’anno scorso del 19,6 per cento, registrando un aumento significativo rispetto ai primi sei mesi del 2022, quando ...

