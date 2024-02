Affari Tuoi | la produzione nella bufera | il pubblico non glielo perdona | Amadeus non può fare nulla

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ladifinisce nuovamente. Ilnonresta inerme: cos’è successo. Anche quest’anno la Rai ha deciso di puntare moltissimo sui quiz show, programmi che ancora oggi continuano ad intrattenere il. Sono diversi in tal senso le trasmissioni che ogni anno riscuotono un gran successo non solo dal punto di vista di, ma anche per quanto riguarda le interazioni generate sui social. Due di queste, in grado di tenere ildinanzi allo schermo, sono sicuramente “L’Eredità” di Marco Liorni e “” di. LaRai ...