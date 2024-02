AEW | Interferenze | allontanamenti | risse | succede di tutto nella Open Challenge per l’International Title

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Orange Cassidy si conferma un fighting champion e a pochi giorni dal PPV Revolution ha msso ancora una volta in palio il suo International Championship, per la tredicesima volta in questo suo secondo regno, in unaa Dynamite. A rispondere alla sfida è stato Nick Wayne che si è presentato accompagnato dal resto del Patriarchy. Un discreto caos Bel match quello offerto dai due atleti con Nick Wayne che ancora una volta non ha mostrato alcuna emozione nonostante a 18 anni si stesse giocando un titolo importante. Il giovane ha inizialmente sfruttato la presenza della famiglia a bordo ring, un sostegno venuto a mancare dopo qualche minuto, in quanto dopo un’interferenza di Christian Cage l’arbitro ha deciso di espellereil Patriarchy da bordo ring. Questa non è stata l’unica interferenza del match, anche ...