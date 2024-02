Addio al regista Paolo Taviani | insieme al fratello Vittorio ha fatto la storia del cinema

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il mondo delpiange la scomparsa di, deceduto oggi a Roma all’età di 92 anni. La morte chiude definitivamente il capitolo della celebre coppia di registi italiani cheformava con il, scomparso nel 2018., per oltre cinque decenni, hanno dato vita a unindistinguibile nel singolo contributo, tanto era perfetta la loro simbiosi artistica. Formatisi in un cineclub a Pisa,esordirono con documentari di rilievo nel panorama dell’immediato dopoguerra, come “San Miniato luglio ’44”, per poi passare alnarrativo influenzato dal neorealismo con opere come “Un uomo da bruciare” (1962), che li vide ...