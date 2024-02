Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 29 febbraio 2024) ROMA – Uno dei modi per contrastare la violenza ècon moderazione e in. Nella splendida villa Cicognani a Roma70dahanno esposto i lorocon un’attenzione al sociale.con Te, la prima associazionena a fare da coordinamento alle associazioni che si occupano di violenza, e Effemme Horeca & Academy insieme per divulgare il messaggio della prevenzione alla violenza. Per la prima volta si parla dell’importanza delin una fiera dove70sono arrivate nella Capitale da. La ...