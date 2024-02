Accende una sigaretta in casa Anziana muore carbonizzata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) NUVOLERA (Brescia) Si assopisce con laaccesa seduta in poltrona, il mozzicone le scivola dalle dita, innesca un incendio, e per lei non c’è scampo. Dramma la notte tra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio in un’abitazione di via Vespucci a Nuvolera. Elvira Bonometti, novantadue anni - questo il nome della vittima - è mortaall’interno della villetta in cui abitava a piano terra con la badante. La richiesta di intervento ai Vigili del fuoco è arrivata alle 3. L’dopo essersi svegliata, forse perché non riusciva a riprendere sonno e voleva rilassarsi, si era trasferita dal letto alla poltrona preferita e aveva deciso dirsi una. Il sonno però è arrivato prima del previsto. Mentre fumava la nonnina si è appisolata. Il mozzicone è caduto e si è velocemente ...