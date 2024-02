Accadde oggi | 29 febbraio | Simone Del Nero ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) 29DeledIl 292004 capitò di domenica e in quella giornata di Serie A,Del(Brescia) realizzò la prima rete in Serie A. Nella stessa data segnò Paul Codrea. Anche per lui fu il primo nel massimo campionato. Salvatore Fresi fece il suo ultimo gol tra i professionisti. Era il giorno del sessantesimo compleanno di Luciano Rigato, quarantanove presenze in Serie B soprattutto con il Catanzaro. Nel campionato cadetto vestì la casacca dei giallorossi calabresi -cinquantuno volte- anche Alfredo Costantino, sessant’anni. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.