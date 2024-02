Abusava di una 15enne e la costringeva a prostituirsi | arrestato latitante considerato tra i più pericolosi del paese

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La squadra del Nucleo Investigativo di Bergamo ha tratto in arresto un cittadino rumeno, B.I., di 64 anni, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale di Bucarest del quale dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione emessa dal Tribunale di Bucarest per “violenza sessuale su minore”. L’uomo, secondo l’accusa, ha violentato una minore di 15 anni e l’ha costretta a. Nella motivazione del provvedimento viene spiegato che l’indagato “è stato condannato per avere agevolato la fuga di una minore di anni 15 da un centro protetto di Bucarest, segregandola e costringendola con minacce ad avere rapporti sessuali con lui e nello stesso tempo obbligarla aper trarre un profitto economico”. Secondo quanto riportato dalla stampa rumena, tra i 2600 ricercati in Romania, B.I. rientrava, prima del suo ...

