Abruzzo | Conte | segno debolezza Meloni promettere Roma-Pescara

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 feb. (askanews) – “C’è un vento di rinnovamento e di cambiamento, siamo qui ad ascoltare i cittadini e a testimoniare la solidità di un progetto politico, siamo convinti che se i cittadini vorranno premiare questo impegno lavoreremo per loro” senza le “prese di giro della cattiva politica”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe, parlando in diretta da L’Aquila a Tagadà su La7. Anche nello schieramento di centrodestra per l’“stanno emergendo tante debolezze, èdie un errore chesta compiendo anche quila, dimostri che fai promesse quando invece sono impegni da declinare ogni giorno con una seria attività amministrativa”, ha concluso. ...

