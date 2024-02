Aborto | la Francia vuole riconoscerlo in Costituzione

In Francia , la libertà per le donne di abortire potrebbe finire in Costituzione . Il Senato ha approvato la proposta e questo significa che la possibilità che ... (iodonna)

Francia. L’impegno di Macron: “Diritto di Aborto in Costituzione”. Lunedì nuovo voto delle Camere convocate in seduta congiunta: Il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza sancito in Costituzione. Questa la proposta approvata dall'Assemblea nazionale della Francia, con voti in entrambe le Camere. L'ultimo passaggio è ...quotidianosanita

