(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sulla A1, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 00:00 alle 4:00 di domenica 3 marzo, saràilcompreso tra, verso Roma/. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di, percorrere la SP315 versoScalo-Gallese-Borghetto, la SP150, in direzione die rientrare sulla A1 attraverso la stazione di; per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di, immettersi sulla Superstrada-Viterbo, proseguire sulla SS2 Cassia verso Roma ...

Mecca: 'Possiamo parlare di Marotta League ma Inzaghi ha creato una macchina perfetta': Poi applaudi per i meriti di Napoli ed Inter ed automaticamente diventi loro tifoso ... "Facile dire bravo Inzaghi… Il lavoro che ha fatto e sta facendo Marotta a Milano è qualcosa di spaventoso. Non ...it.blastingnews

IL COMMENTO - De Paola: "Calzona l'istruttore migliore per ripartire, la Champions per il Napoli è ancora possibile": Paolo Del Paola, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Forza Napoli Sempre" su Radio Marte: “Se credo più al Napoli in Champions League o in Europa League Io alla Champions ci credo e no ...napolimagazine

A1 Milano-Napoli, chiuso per 4 ore notturne tratto Orte-Magliano Sabina: Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 00:00 alle 4:00 di domenica 3 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Orte e Magliano Sabina, verso Roma/Napoli. In ...romadailynews